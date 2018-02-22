Льготной транспортной картой в 2017 году воспользовались 110 тысяч липчан

ЛИПЕЦК, 22 фев — РИА Новости. Около 110 тысяч жителей Липецкой области воспользовались льготной транспортной картой по итогам 2017 года, что в 3,5 раза превысило число жителей региона, приобретавших ранее единые социальные проездные билеты, сообщает пресс-служба обладминистрации.

"После введения в июле прошлого года в Липецкой области по инициативе главы региона Олега Королева системы безналичной оплаты проезда на общественном транспорте все больше липчан пользуются этой возможностью. Так, льготные категории граждан получили право на проезд в общественном транспорте городского и пригородного сообщения по персонифицированным картам. До конца 2017 года за получением льготной электронной транспортной карты обратились почти 110 тысяч граждан льготной категории", — говорится в сообщении.

Пресс-служба уточняет, что льготной транспортной картой могут воспользоваться социально незащищенные жители региона, в том числе пенсионеры и многодетные семьи.

"Единая транспортная карта стала удобной для жителей региона. Это позволило нам распространить льготную оплату проезда не только на муниципальный транспорт, но и на коммерческий. Это то, о чем давно просят люди", — сказал РИА Новости глава администрации Липецкой области Олег Королев.

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