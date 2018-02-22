УФА, 22 фев — РИА Новости. Более пяти миллионов рублей от жителей России поступило на счет благотворительного фонда помощи семьям погибших при крушении самолета Ан-148, сообщает в четверг пресс-служба губернатора Оренбургской области.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва — Орск разбился 11 февраля через несколько минут после взлета из "Домодедово", на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.

Ранее власти Оренбургской области открыли специальный благотворительный фонд помощи семьям погибших по просьбе оренбуржцев и жителей других регионов.

"К 22 февраля на счет поступили 5 миллионов 73 тысячи 818 рублей 83 копейки. Средства пожертвовали 168 граждан, 106 юридических лиц из Оренбургской области и других регионов России", — сообщили в пресс-службе.

В частности, свои деньги переводили жители Калининградской, Кемеровской, Ленинградской и Московской, а также Рязанской, Саратовской, Свердловской и Челябинской областей. Переводы приходили из Красноярского края и из Ямала, Мордовии и Дагестана. Кроме того, из разных регионов страны средства перечислены из крупных и средних предприятий и от частных бизнесменов, уточнили в пресс-службе.

"Ранее глава региона Юрий Берг встречался с родственниками, где договорились, что семьи погибших совместно примут общее решение о том, как распорядиться с деньгами, поступившими в благотворительный фонд", — пояснили в аппарате губернатора, отметив, что счет продолжает принимать пожертвования.