Рособрнадзор лишил лицензии Международную гуманитарно-техническую академию

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Рособрнадзор за прошедшую неделю лишил образовательной лицензии Международную гуманитарно-техническую академию, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

По результатам проведённых проверок в период с 16 февраля по 22 февраля 2018 года на основании решения Арбитражного суда приказом Рособрнадзора прекращено действие лицензии Международной гуманитарно-технической академии (института), сообщили в пресс-службе.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдается вузу Рособрнадзором и подтверждает его право на оказание услуг по реализации образовательных программ. В случае ее аннулирования, вуз обязан прекратить образовательную деятельность.

При приостановке или аннулировании лицензии, а также приостановлении или лишении образовательной организации государственной аккредитации, учредитель вуза обязан обеспечить перевод обучающихся, с их письменного согласия, в другие высшие учебные заведения на имеющие госаккредитацию программы по аналогичным направлениям подготовки с сохранением всех условий обучения (формы и курса, а также стоимости обучения).

Как уточнили в пресс-службе Рособрнадзора, академия, которую ведомство лишило образовательной лицензии, находится в Махачкале.