Эволюция ЕГЭ: от тестов на бумаге к облачным технологиям и блокчейну

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Цифровые технологии станут использоваться при проведении Единого государственного экзамена, заявили в Рособрнадзоре. О том, почему необходимо переводить ЕГЭ на блокчейн и облачные технологии, а также как еще может измениться экзамен в России, РИА Новости рассказали эксперты.

С 2009 года ЕГЭ служит в России одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в вуз и проводится по 14 общеобразовательным предметам. Обязательными для получения аттестата об окончании школы являются ЕГЭ по русскому языку и математике. Ежегодно единый государственный экзамен сдают около 750 тысяч выпускников.

"ЕГЭ прошел очень серьезную эволюцию. Если он начинался с оценки топорными измерительными инструментами, где нужно было угадать ответ, то сегодня эта "угадайка" снята. Второе – в гуманитарных предметах появились эссе, что очень важно. Например, по истории надо дать портрет эпохи. Это уже не спишешь", — рассказал директор Центра образования №109, заслуженный учитель России Евгений Ямбург.

Он также напомнил, что в ЕГЭ появилось аудирование, устная часть в экзамене по иностранному языку, а также сочинение, которое является своего рода "входным билетом" на экзамен.

Ямбург также отметил, что помимо содержательной работы над экзаменом и совершенствования способов доставки контрольно-измерительных материалов, которые становятся все более автоматизированными, важным изменением в системе ЕГЭ стал отказ от оценки работы губернаторов по результатам выпускников школ.

"Чрезвычайно важно, и мы боролись за это, что с губернаторов сняли показатель ЕГЭ как критерий оценки их работы. Все эти фальсификации были связаны именно с тем. Ну кто же будет подводить любимого губернатора?" — сказал заслуженный учитель.

От бумаги к облачным технологиям



Ранее в среду замминистра образования и науки – руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов заявил, что единый государственный экзамен в дальнейшем будет переходить на электронный формат: будут использоваться облачные технологии и блокчейн, благодаря чему меры контроля в пунктах проведения ЕГЭ можно будет ослабить.

По его словам, в дальнейшем в ЕГЭ появятся задания, для выполнения которых потребуется использовать ресурсы интернета и электронного контента. Так, например, в экзамен войдет проведение виртуального эксперимента или моделирование определенной ситуации. Сама оценка знаний, по мнению замминистра, также будет проводиться с использованием компьютерных технологий.

Как отметил директор Института кибернетики и образовательной информатики Федерального исследовательского центра "Информатика и управление" РАН, профессор МГУ, академик Алексей Семенов, сам по себе ЕГЭ является первым электронным событием в российском образовании.

"Можно сколько угодно говорить о том, что мы делаем электронные учебники, а в школы поставили компьютер, но когда начинаешь выяснять, оказывается, что вообще-то электронные учебники никому не нужны, а компьютеры стоят далеко не во всех школах. А вот на ЕГЭ, когда он был введен, произошло уникальное событие – каждый выпускник был "оцифрован", его работа была послана в Москву к экспертам. Здесь невозможно было никакой фальсификации. И это произошло в российском образовании", — сказал он.

Ученый пояснил, что все дальнейшее развитие экзамена в сторону его электронного формата полностью соответствует программе "Цифровая экономика", направленной на развитие в стране электронных технологий.

"В "Цифровой экономике" написано, что дети должны на уроках использовать те же инструменты, что и взрослые. Потому что сейчас имеется огромная и все возрастающая цифровая пропасть. Все взрослые все тексты пишут на компьютере. А всем детям все тексты разрешают писать только рукой. Вот это и есть наглядная цифровая пропасть", — пояснил Семенов.

Кроме того, по его словам, в последние годы Рособрнадзор стал уделять большое внимание безопасности, а также повышению честности экзамена и его максимальной открытости. В результате чего во всех пунктах проведения экзамена появились камеры, хотя изначально многие считали это невозможным.

Меньше стресса



"Следующий шаг – ЕГЭ должен быть еще гибче, чтобы не было психологического давления. Экзамен, конечно, должен трансформироваться с использованием информационных технологий. Сегодняшние выпускники более мобильны, так скажем, спокойно реагируют на изменения, но единственная ремарка – конечно, нужно соответствующее качество интернета", — отметил депутат Госдумы Алдар Дамдинов.

По мнению Евгения Ямбурга, если ребята подготовлены к экзамену, то в этой ситуации у них уже не будет никакого страха или стресса. Однако сами родители выпускников, которые не учились в эпоху ЕГЭ, могут создавать беспокойство.

"Родители еще подзуживают: если ты неправильно сдашь, жизнь закончена. Вот это напрягает. Сейчас родителям дали самим попробовать сдать ЕГЭ. Это тоже очень мощная психотерапевтическая мера", — сказал Ямбург.

Тем не менее, внедрение новых цифровых технологий, которые помогут ослабить контроль за пунктами проведения экзаменов, действительно будут способствовать снижению стресса вокруг ЕГЭ, считает депутат Дамдинов.

Что дальше



Замглавы думского комитета по образованию Борис Чернышов (ЛДПР) накануне сообщил РИА Новости, что намерен внести законопроект, который вводит в ЕГЭ процедуру компьютерной оценки интеллекта на основе устного выступления. По словам парламентария, такая оценка будет подразумевать больше аудирования в экзамене.

"Я уверен, что измерительные материалы будут двигаться в сторону усиления акцента на измерение компетенций и способностей наших детей, потому что какую-то теорему ребенок может и не знать, а вот уметь думать и иметь способности – это важно", — сказал научный руководитель центра мониторинга качества образования Высшей школы экономики Виктор Болотов.

По его мнению, это также позволило бы понимать, смогла ли школа решить свои задачи по воспитанию у детей способностей, а также объективнее показывала бы перспективы к дальнейшему обучению в вузе. "Учиться в вузе – это не только предмет надо знать, надо иметь способности", — добавил он.

По его словам, первые шаги в этом направлении по развитию экзамена уже сделаны. Однако пока по-прежнему более очевидна ориентация контрольно-измерительных материалов на предметные навыки ребенка.

В дальнейшем, по мнению эксперта, в России может появиться система сертификатов по разным направлениям подготовки, по которым вуз и будет оценивать абитуриента. Такая система может работать по аналогии с экзаменом TOEFL, результаты которого предоставляются именно в формате сертификата.

"Безусловно, будет усиливаться цифровая составляющая экзамена, в том числе с использованием облачных технологий. Но фейсконтроль за тем, кто сдает и не помогает ли ему куча союзников, останется при любой технологии. Иначе мы не будем понимать, сам ребенок делал эти задания или с помощью кого-то", — считает Болотов.