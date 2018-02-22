"Саратовские авиалинии" завершили выплаты семьям членов экипажа Ан-148

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Авиакомпания "Саратовские авиалинии" полностью выплатила материальную помощь и компенсировала моральный вред родственникам погибших при крушении Ан-148 членов экипажа в размере 1 миллион рублей на семью, сообщается на сайте компании.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва — Орск разбился 11 февраля через несколько минут после взлета из "Домодедово", на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.

"По состоянию на 22 февраля 2018 года АО "Саратовские авиалинии" в полном объеме выплатило материальную помощь и компенсацию морального вреда родственникам погибших работников предприятия в размере 1 миллион рублей на семью за каждого погибшего в авиакатастрофе", — говорится в сообщении.