В центре Москвы 25 февраля из-за марша памяти Немцова ограничат движение

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Движение для автотранспорта ограничат в центре Москвы 25 февраля в связи с проведением шествия в память о Борисе Немцове, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.
Ограничения будут введены 25 февраля с 10.00 мск, движение по улицам начнут открывать по мере продвижения колонны.
Ранее власти Москвы согласовали проведение шествия в память о Борисе Немцове 25 февраля. Как уточнил РИА Новости глава столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников, марш согласован по маршруту от Пушкинской площади по Тверскому бульвару и далее на проспект Сахарова. Планируется, что в шествии примут участие порядка 30 тысяч человек.
Немцов был застрелен в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года.