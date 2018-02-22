В центре Москвы 25 февраля из-за марша памяти Немцова ограничат движение

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Движение для автотранспорта ограничат в центре Москвы 25 февраля в связи с проведением шествия в память о Борисе Немцове, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Как уточнили в департаменте, будут полностью перекрыты участки от внутренней стороны Страстного бульвара от дома 16 до улицы Большая Дмитровка, по внутренней стороне Петровского, Рождественского, Сретенского бульваров, на проспекте Академика Сахарова от Сретенского бульвара до дома 7 по проспекту Академика Сахарова.

Ограничения будут введены 25 февраля с 10.00 мск, движение по улицам начнут открывать по мере продвижения колонны.

Ранее власти Москвы согласовали проведение шествия в память о Борисе Немцове 25 февраля. Как уточнил РИА Новости глава столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников, марш согласован по маршруту от Пушкинской площади по Тверскому бульвару и далее на проспект Сахарова. Планируется, что в шествии примут участие порядка 30 тысяч человек.

Немцов был застрелен в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года.