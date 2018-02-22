МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Мужчины в России накануне гендерных праздников тратят в среднем на треть больше женщин, следует из анализа транзакций клиентов ВТБ за последние два года.

Средний чек клиентов ВТБ накануне таких праздников ежегодно увеличивается на 10%.

И мужчины, и женщины чаще всего выбирают в подарок одежду, обувь или бытовую технику. К 23 февраля женщины также покупают строительные материалы, мебель или спортивные товары, мужчины к 8 марта — драгоценности, косметику, мебель и предметы интерьера.

В целом же, по данным анализа ВТБ, мужчины независимо от праздников тратят больше женщин — соотношение общих трат на покупки в течение года составляет 60% на 40%. Средний чек на покупки у мужчин также выше на 15%.