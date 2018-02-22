Скворцова рассказала о снижении числа россиян, лечащихся за рубежом

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Число россиян, выезжающих на лечение за границу, заметно снизилось, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова на форуме "Удивительное в российском здравоохранении".

"Снизилось число россиян, которые выезжают за получением специализированной помощи куда бы то ни было. Скажем, в Германию, по результатам середины прошлого года, более чем в шесть раз снизилось, в Израиль — в десятки раз", — сказала Скворцова.

Она отметила, что растет число тех, кто приезжает за медицинскими услугами в Россию.

Ранее министр сообщала, что в 2016 году более 13,7 тысячи иностранных пациентов из более чем 20 стран лечились в российских клиниках по таким профилям, как репродуктивная технология, ортопедия, пластическая хирургия, сердечно-сосудистая хирургия, офтальмология, стоматология.

МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума.