Число заключенных договоров ОСАГО сократилось на 8% за четыре года

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Количество заключенных договоров ОСАГО в России в 2017 году по сравнению с 2013 годом сократилось на 8%, до 39,2 миллиона с 42,7 миллиона договоров, следует из сообщения Российского союза автостраховщиков (РСА).

"По данным отчетности страховых организаций, пик количества заключенных договоров приходился на 2013 год, в котором страховыми организациями было заключено 42,7 миллиона договоров ОСАГО. На конец 2017 года этот показатель снизился и достиг уровня в 39,2 миллиона", — говорится в сообщении РСА.

"Начиная с 2015 года наблюдается резкое снижение общего числа заключенных договоров ОСАГО, которое на фоне увеличения автопарка может объясняться лишь реализацией и использованием автовладельцами поддельных бланков полисов ОСАГО либо эксплуатацией транспортных средств без полиса ОСАГО…. Не менее трех миллионов автовладельцев эксплуатировали транспортные средства без договора ОСАГО или имели в наличии поддельные полисы", — поясняется в сообщении.

Учитывая, что средняя страховая премия по договору ОСАГО составляет приблизительно 6 тысяч рублей, "недобор" страховыми организациями от реализации мошенниками поддельных полисов ОСАГО и эксплуатации транспортных средств без полисов может достигать 20 миллиардов рублей в год, что, в свою очередь, сказывается на недооценке страховых резервов и является причиной антиселекции и, как следствие, неправильной тарифной политики как страховых организаций, так и рынка ОСАГО в целом, отмечает РСА.