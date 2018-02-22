МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Медицинские гаджеты и специальные компьютерные программы, следящие за здоровьем человека, изменят всю систему здравоохранения, сказала глава Минздрава РФ Вероника Скворцова на форуме "Удивительное в российском здравоохранении".

"Будущее связано с тем, что каждый человек вводится в систему цифровой медицины и цифрового здравоохранения. Имея уже сейчас огромное количество электронных гаджетов, которые мониторируют состояние здоровья человека, причем они становятся все более точными, их размеры становятся все более маленькими", — сказала Скворцова.

Она отметила, что благодаря таким гаджетам человек будет мониторировать "показатели с помощью интеллектуальных компьютерных программ, получать рекомендации по коррегированию собственного здоровья. В результате меняется вся архитектоника современного здравоохранения, и сам человек становится в центре системы".

МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума.