Депутаты Госдумы обменялись поздравлениями в преддверии праздников

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Депутаты Государственной думы на дополнительном пленарном заседании в четверг обменялись поздравлениями в преддверии Дня защитника Отечества и Международного женского дня.

Слово в начале заседания взяла глава думского комитета по делам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева, она поздравила депутатов-мужчин с Днем защитника Отечества. "Будьте здоровы, пусть вас любят, будьте счастливы. И никогда в своей жизни не обижайте женщин. С праздником!", — сказала Плетнева.

Спикер ГД Вячеслав Володин в свою очередь отметил роль женщин в жизни мужчин и напомнил, что и представительницы слабого пола несут службу в Вооруженных силах РФ.

"Уважаемые, наши дорогие женщины, мужчины поздравляют вас с праздником – Днем защитника Отечества, потому что без вас ни один мужчина не способен совершить подвиг. Именно благодаря тому, что вы есть, у нас мужчины такие отважные, такие мужественные. И, как вы знаете, сейчас службу в Вооруженных силах несут и женщины, поэтому нельзя этот праздник считать только мужским праздником", — сказал Володин на дополнительном пленарном заседании в четверг.

Володин также поздравил военнослужащих, которые несут службу, в частности, в Сирии. Затем слово взял заместитель председателя комитета ГД по культуре, кинорежиссёр Владимир Бортко, напомнивший, что в начале марта депутатов не будет в Госдуме в связи с работой в регионах. "В марте нас не будет, а у женщин праздник большой, мы должны их поздравить сегодня. Давайте это сделаем", — сказал депутат, после чего в зале раздались аплодисменты.

В России День защитника Отечества отмечают с 23 февраля 1922 года. До 1946 года он назывался Днем Красной армии и Военно-морского флота, а до 1993 года — Днем Советской армии и Военно-морского флота. С 2002-го 23 февраля является официальным выходным днем.