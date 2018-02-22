Крымский автоподход к мосту через Керченский пролив готов на 77%

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости. Автомобильный подход к мосту через Керченский пролив со стороны Крыма готов на 77%, сообщил глава госкомитета дорожного хозяйства республики Сергей Карпов.

Памятный камень, знаменующий начало строительства крымского автоподхода, был заложен ровно год назад. Автоподход, который соединит мост с трассой "Таврида", представляет собой четырехполосную дорогу протяженностью 8,6 километра.

"На сегодняшний день общая готовность автоподхода составляет 77%. Движение по нему будет запущено одновременно с пуском движения по Крымскому мосту в декабре 2018 года", — приводит слова Карпова пресс-служба комитета.

По его словам, автоподход включает в себя три путепровода, один из которых тоннельного типа. Готовность этих объектов составляет от 22% до 72%.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.