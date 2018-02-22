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Общество

Эксперты рассказали, как вернуть жертву преступления к нормальной жизни

10:2922.02.2018
(обновлено: 10:30 22.02.2018)
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© Fotolia / Photographee.euПсихолог. Архивное фотоПсихолог. Архивное фото
© Fotolia / Photographee.eu

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Мировое сообщество ежегодно 22 февраля отмечает Международный день защиты жертв преступлений; корреспондент РИА Новости пообщался с экспертами и выяснил, как в России помогают пострадавшим от криминальных действий вернуться к привычной жизни, где нет места страхам, вине и сожалению.

Найти правильный подход

Психолог по чрезвычайным ситуациям Наталья Московкина рассказала РИА Новости, что чаще всего жертва преступления сразу после инцидента находится в состоянии шока, особенно если все произошло неожиданно. В этой фазе специалисты при работе с пострадавшим пытаются его из этого состояния вывести. Эксперт отмечает, что нередко у жертвы преступления после первичного шока появляется чувство вины за то, что с ним произошло, и психологам необходимо помешать этому ложному чувству укорениться в сознании человека.

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"Для человека самое главное — хотеть"
"Очень часто у жертвы преступления формируется представление о том, что он сам виноват в том, что произошло, что он как-то неправильно себя вел, что-то неправильно сделал, и все, что с ним случилось — это следствие его неправильного поведения. Это разрушительные представления, поэтому мы стараемся вернуть этого человека в реальность и помочь ему понять, что на самом деле вины его нет. И вот это — довольно тяжелая работа, потому что человеку нужны реальные объяснения, почему именно с ним произошло это несчастье. Мы должны помочь ему понять причины произошедшего и построить пути выхода из этой ситуации", — говорит Московкина.

По ее словам, если человек пострадал от преступления, которое совершалось в течение длительного времени — например, он побывал в плену — то у него может возникнуть симпатия к преступнику, так называемый стокгольмский синдром. "Здесь уже требуется работа психотерапевта, и работа длительная", — рассказала психолог.

Московкина советует родным и близким жертв, пострадавших от рук преступников, помочь им сконцентрироваться не на прошлом, а на будущем, и оставить травмирующие их воспоминания позади. "Какие слова нужно говорить? Что все прошло. "Ты жив", "ты здоров", "все в порядке", "это все в прошлом", "будем думать о будущем", "надо жить", "будем жить", "оставим это позади себя", — говорит эксперт.

Возместить потери и помочь делом

По словам руководителя "Центра правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях" Михаила Виноградова, в России помощь пострадавшим от рук преступников оказывается сегодня на государственном уровне — речь идет, прежде всего, о материальной помощи для жертв ограблений. Эксперт пояснил, что ее уровень, как правило, зависит от материального благосостояния пострадавшего: если его семья небольшого достатка, а объем потерь значителен (например, вырвали из рук сумку с месячной зарплатой), то государство окажет ему посильную поддержку.

"Государство оказывает единовременную помощь пострадавшим. Есть специальное отделение такой помощи в каждом регионе, и туда могут обратиться люди, у которых всю зарплату отобрали и они не знают, как дожить до следующей… Мне также известны семьи, которым, после угона их автомобиля выдавался единый проездной билет на все виды транспорта: не только городские, но и пригородные, чтобы они могли добираться до своего дачного участка", — рассказал собеседник агентства.

Мальчики дерутся на школьной площадке
© Fotolia / Monkey Business
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Как отметил Виноградов, после преступления человеку часто приходится заново адаптироваться к реальности из-за различных страхов, которые возникают у него после инцидента. По его словам, нередко врачами в отношении жертв преступлений используется метод так называемой "рациональной психотерапии" — это лечение психических расстройств путем разъяснения и логического убеждения.

"У меня была на лечении дама, которую ограбили в метро. После этого случая она панически боялась в метро даже зайти, и от дома на работы ездила с четырьмя пересадками на трамваях и троллейбусах. Но специалисты, в конце концов, ее от этой фобии избавили. Один психолог проехал с ней вместе одну станцию метро, потом две, потом три. Затем, когда они вошли в метро в следующий раз, он сказал: "Я подожду вас здесь, а вы доедете до своей станции и вернетесь ко мне". И постепенно, благодаря рациональной психотерапии, с сомнениями и страхами таких пациентов удается справиться", — говорит Виноградов.

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