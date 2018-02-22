Органы управления и силы МЧС по всей России готовы к праздникам

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Подразделения экстренного реагирования МЧС России по всей стране переведены утром в четверг в режим повышенной готовности на случай возможных чрезвычайных ситуаций в праздничные дни, сообщает министерство.

"В целях обеспечения готовности сил и средств к оперативному реагированию на возможные чрезвычайные ситуации и происшествия с 09.00 22 февраля до 09.00 26 февраля органы управления и силы постоянной готовности МЧС России приводятся в режим функционирования "Повышенная готовность", — говорится в релизе.