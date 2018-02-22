Власти помогут родителям детей, чьи вещи сгорели в школе в Нижнем Новгороде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 фев – РИА Новости. Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов распорядился оказать материальную помощь родителям детей, одежда которых пострадала в результате возгорания в гардеробе школы №156, сообщает в четверг пресс-служба городской администрации.
"Главное, что в результате никто не был госпитализирован. Но сгорели одежда и вещи детей. По моему поручению всем родителям будут выделены средства из резервного фонда главы города. Многодетные и малоимущие семьи, для бюджета которых экстренная покупка верхней одежды может стать непосильной задачей, получат деньги уже завтра", — сказал Панов, слова которого приводятся в сообщении.
Размер компенсации будет определен в ближайшие часы, отмечает пресс-служба.
В настоящее время учебный процесс в школе приостановлен. "Системы жизнеобеспечения и тепловой контур при возгорании не пострадали, так что за три дня выходных здание учебного заведения приведут в порядок, проветрят и отмоют сажу. Уже в понедельник ученики смогу вернуться в классы", — поясняет горадминистрация.