Власти помогут родителям детей, чьи вещи сгорели в школе в Нижнем Новгороде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 фев – РИА Новости. Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов распорядился оказать материальную помощь родителям детей, одежда которых пострадала в результате возгорания в гардеробе школы №156, сообщает в четверг пресс-служба городской администрации.

Пожар в здании общеобразовательной школы №156 в Сормовском районе города произошел в среду. По информации ГУМЧС по Нижегородской области, сообщение о пожаре в школе поступило спасателям в 16.30 мск. Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту вызова уже через 3 минуты после получения сообщения. На момент их прибытия наблюдалось задымление в гардеробном помещении подвала. Первоначальные действия были направлены на спасение и эвакуацию людей. Всего из здания были эвакуированы 251 ребенок и 28 взрослых. Никто из них не пострадал. Пожарные ликвидировали открытое горение в 17.10 мск, а последствия пожара – в 17.25 мск. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. В результате пожара огнем повреждены вещи в гардеробе.

"Главное, что в результате никто не был госпитализирован. Но сгорели одежда и вещи детей. По моему поручению всем родителям будут выделены средства из резервного фонда главы города. Многодетные и малоимущие семьи, для бюджета которых экстренная покупка верхней одежды может стать непосильной задачей, получат деньги уже завтра", — сказал Панов, слова которого приводятся в сообщении.

Размер компенсации будет определен в ближайшие часы, отмечает пресс-служба.

В настоящее время учебный процесс в школе приостановлен. "Системы жизнеобеспечения и тепловой контур при возгорании не пострадали, так что за три дня выходных здание учебного заведения приведут в порядок, проветрят и отмоют сажу. Уже в понедельник ученики смогу вернуться в классы", — поясняет горадминистрация.