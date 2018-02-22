Выставка военной техники откроется в музее "Московский транспорт"

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. 23 февраля в музее "Московский транспорт" откроется выставка советской и зарубежной военной техники середины ХХ века, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Выставка "Солдаты-автомобили", приуроченная ко Дню защитника Отечества, пройдет с 23 до 28 февраля.

Среди экспонатов — грузовики ГАЗ-АА, доставлявший во время Великой Отечественной войны оружие и боеприпасы бойцам Красной армии, и ЗИС-5, служивший транспортным шасси для реактивных минометов "Катюша". Кроме того, в музее представят командирский вездеход ГАЗ-67, на котором передвигались советские военачальники, контрразведчики и штабные офицеры. Гости выставки смогут сфотографироваться в этом автомобиле.

Департамент культуры Москвы подготовил более 500 мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества. Праздничные программы запланированы с 20 по 24 февраля в городских парках, библиотеках, музеях и культурных центрах.