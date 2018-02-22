МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Сотрудники прокуратуры Дагестана будут переаттестованы по поручению генерального прокурора РФ, сообщил РИА Новости прокурор Дагестана Денис Попов.

"По поручению генерального прокурора принято решение о переаттестации сотрудников прокуратуры республики Дагестан, прокуроров на местах, поэтому эту работу сейчас тоже будем проводить для того, чтобы быть на сто процентов уверенными, что люди компетентные и могут отвечать тем требованиям, которые предъявляются на современном этапе генеральным прокурором и нашими законами и требованиями к самим себе, в том числе и присягой прокуроров", — сказал Попов.

Сейчас в Дагестане работает специальная комиссия силовиков из Москвы, призванная оценить "состояние законности" в республике. За время ее работы вскрыты крупные хищения в социальной сфере и задержаны четыре высокопоставленных чиновника: уже бывшие врио премьер-министра Дагестана Абдусамад Гамидов, его замы Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов и министр образования Шахабас Шахов.

Задержанных привезли в Москву — в последнее время это распространенная практика для высокопоставленных региональных чиновников, заподозренных в коррупции. По подсчетам следствия, ущерб бюджету по этому делу превышает 95 миллионов рублей.

Кроме того, за время работы спецкомиссии по уголовным делам были задержаны мэр Махачкалы Муса Мусаев, главный архитектор столицы Дагестана Магомед-Расул Гитинов, прошел ряд обысков.