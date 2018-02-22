Городские службы Москвы перешли на усиленный режим работы

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Все предприятия комплекса городского хозяйства, энергетические компании, экстренные службы с 22 февраля переведены в усиленный режим работы в преддверии праздников, а также из-за сильных морозов, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Перед коммунальными службами города стоит вдвойне ответственная задача: безаварийная работа всех систем жизнеобеспечения Москвы в праздничные дни и в условиях аномальных для февраля 25-градусных морозов, которые обещают синоптики", — рассказал Бирюков журналистам.

По его данным, на случай возможных экстренных ситуаций в Москве подготовлены 659 аварийных бригад, почти 745 единиц спецтехники, включая автокраны, экскаваторы, самосвалы, автовышки, свыше 2,5 тысячи дизель-генераторных установок и мобильные котельные.

"Все системы жизнеобеспечения города переведены на усиленный режим работы", — уточнил глава комплекса городского хозяйства.

Заммэра напомнил, что запас систем ресурсоснабжения в Москве позволяет стабильно и бесперебойно обеспечивать потребителей даже при достижении температуры наружного воздуха —30-40 градусов.

"Значительный резерв мощности систем жизнеообеспечения позволяет Москве пережить даже самую суровую зиму, а коммунальным службам — надежно и бесперебойно обеспечивать москвичей теплом, электроэнергией, газом и водой", — подчеркнул он.