В дни ЧМ-2018 Исторический музей будет работать без выходных

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Государственный исторический музей меняет режим работы на время проведения чемпионата мира по футболу: с 14 июня по 15 июля музейный комплекс будет работать без выходных, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Главное здание и Музей Отечественной войны 1812 года будут открыты с 10:00 до 21:00, а Покровский собор — с 10:00 до 18:00.

Обладатели паспорта болельщика чемпионата мира по футболу смогут купить билет в музей с 30% скидкой, также для них организуют бесплатные обзорные экскурсии продолжительностью до получаса по экспозиции Исторического музея, по Красной площади и территории Покровского собора.

К проведению бесплатных экскурсий привлекут волонтеров — более 100 студентов исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова и Института стран Азии и Африки (ИСАА), владеющих иностранными языками. Волонтеры представят обзор шедевров музея на русском, английском, французском, немецком, испанском, эстонском и китайском языках.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.