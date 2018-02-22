На гуляниях в Москве 23 февраля ограничат продажу алкоголя

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Продавать крепкие спиртные напитки, слабоалкогольную продукцию и напитки в стеклянной таре запретят в местах проведения массовых мероприятий в Москве, сообщается на сайте мэра столицы.

"23 февраля в Москве ограничат продажу алкоголя. Продавать спиртное запретят в местах проведения массовых мероприятий. Ограничения введут для продажи крепкого алкоголя и слабоалкогольной продукции, а также прохладительных напитков в стеклянной таре", — говорится на сайте.

По словам главы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы Владимира Черникова, которые приводит сайт, такая мера является традиционной в дни государственных и городских праздников, она необходима для профилактики травм и различного рода правонарушений в местах массового скопления людей.

Пятница, 23 февраля, будет выходным днем. В столице подготовлена обширная развлекательная программа для празднования Дня защитника Отечества. Более 500 мероприятий пройдут в парках, библиотеках и культурных центрах города. Вечером все желающие смогут посмотреть салют. Его запустят с 16 городских площадок, главными из которых станут Поклонная гора и Лужнецкая набережная. Пиротехническое шоу начнется в 21.00.

В России День защитника Отечества отмечают с 23 февраля 1922 года. До 1946 года он назывался Днем Красной армии и Военно-морского флота, а до 1993 года — Днем Советской армии и Военно-морского флота. С 2002-го 23 февраля является официальным выходным днем.