МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Депутаты фракции ЛДПР предлагают регламентировать громкость рекламы в видеороликах в интернете, сообщает в четверг "Парламентская газета" со ссылкой на законопроект.

Сейчас закон регулирует громкость рекламы на ТВ и радио.

"Уровень громкости звука рекламы, прерывающей показы видеороликов в сети… не будет превышать среднюю громкость демонстрируемого видеоконтента", — говорится в материале издания.

Помимо регулирования громкости рекламных видео авторы законопроекта предлагают ограничить продолжительность трансляции рекламы в детских и образовательных видеороликах, пишет издание. По одной минуте рекламы в начале и конце 15-минутного видео, по полторы минуты — для 25-минутного, по две с половиной минуты — для 40-минутного и по три минуты — для видеоконтента продолжительностью один час и более.

Также законопроектом устанавливаются требования к громкости "рекламной паузы". Согласно законопроекту, прерыванию видеороликов рекламой должно предшествовать сообщение о последующей трансляции рекламы. Не допускается прерывать рекламой религиозные видеоматериалы и видеоконтент продолжительностью менее трех минут, а также трансляцию агитационных материалов, распространяемых в соответствии с законодательством о выборах и о референдуме.