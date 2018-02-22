Серебряков не стал отказываться от слов о россиянах

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Актер Алексей Серебряков прокомментировал RT свои слова о национальной идее России, которые ранее прозвучали в одном из интервью.

"Я дал интервью — и дал. Что там комментировать? Какие непонимания? Я просто дал интервью, оно не письменное, есть на экране. Я что сказал, то и сказал", — сказал Серебряков.

Актер в интервью от 20 февраля заявил, что национальная идея России заключается "в силе, наглости и хамстве".

Алексей Серебряков — народный артист России, актер театра и кино. Принимал участие постановках театров "Ленком" и "Московская Оперетта".

Серебряков снимался во многих российских фильмах, среди которых "9 рота" "Обитаемый остров", "Груз 200", "Левиафан", а также сериал "Бандитский Петербург". В 2016 году Серебряков исполнил главную роль в российской адаптации сериала "Доктор Хаус" — "Доктор Рихтер".

В 2012 году актер эмигрировал в Канаду вместе с женой и тремя детьми. Причиной отъезда, по словам Серебрякова, стала неблагоприятная социальная обстановка в России и рост нетерпимости.