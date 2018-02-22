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Общество

"Самолечащиеся" электросети: новые энергетические проекты в Новой Москве

08:0022.02.2018
(обновлено: 08:02 22.02.2018)
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© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкУлица Солнечная в городском округе ТроицкУлица Солнечная в городском округе Троицк
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Население Новой Москвы, по оценкам экспертов, к 2035 году вырастет в пять раз и достигнет 1,6 миллиона человек. Для жителей Троицкого и Новомосковского административного округа строится новое жилье, соцобъекты и дороги. Все это требует огромных энергетических мощностей, реконструкции имеющихся линий электропередачи и строительства современных высокотехнологичных объектов. Как в Новой Москве внедряются инновационные энергетические технологии — в материале РИА Новости.

Умные сети

На территории ТиНАО реализуется целый ряд пилотных высокотехнологичных проектов в сфере энергетики. "Умные сети" — один из них.

Инновационный центр Сколково. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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В "Сколково" появится первая цифровая подстанция
"Smart Grid или "Умная сеть" — это модернизированные каналы электроснабжения, работающие с использованием современных коммуникационных и информационных технологий. Ячейки умной сети активно взаимодействуют друг с другом и образуют интеллектуальный комплекс энергоснабжения", — пояснили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.

"Умная сеть" постоянное следит за собственным состоянием, автоматически выявляет аварийные отключения и даже ликвидирует их дистанционно, без выезда ремонтных бригад.

© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкСотрудник ПАО "Московская объединенная электросетевая компания" (МОЭСК)
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Сотрудник ПАО "Московская объединенная электросетевая компания" (МОЭСК)

"Информация от многочисленных компонентов "Умной сети" ПАО "МОЭСК" поступает на серверы, обрабатывается цифровым оборудованием и пересылается исполнительным элементам. Таким образом обеспечиваются полный контроль и управляемость системы электроснабжения, а также автоматическое выявление и дистанционная ликвидация аварийных отключений", — объяснили в ПАО "МОЭСК". Это, однако, не исключает последующий осмотр и испытания оборудования рабочим персоналом, подчеркнули в компании.

"Умные сети" значительно сократят как длительность, так и количество отключений электричества, и если эксперимент окажется удачным, такие системы установят во всей Москве.

Самая мощная подстанция

В ТиНАО активно идет реконструкция уже имеющихся энергетических объектов и строительство новых. В 2017 году введено около 40 МВА (мегавольт-ампер. — Прим. ред.) мощности, построено более 110 километров ЛЭП. Один из главных проектов — строительство подстанции "Хованская". Она станет самым крупным питающим центром ПАО "МОЭСК" в Новой Москве.

ЛЭП. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Брага
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В Новой Москве построили более 110 километров ЛЭП в 2017 году
"Проектная мощность "Хованской" — 700 МВА. Для сравнения, суммарная трансформаторная мощность всех действующих сегодня на территории ТиНАО подстанций 35-220 кВ — 1437 МВА", — рассказали в комплексе городского хозяйства.

Запуск новой подстанции повысит качество и надежность электроснабжения потребителей, а также позволит ввести новые энергетические источники, необходимые для масштабного строительства и развития территории Новой Москвы, отметили в компании. В частности, "Хованская" обеспечит электроснабжением крупный административно-деловой центр, строящийся в поселке Коммунарка.

Концы в землю

После присоединения ТиНАО к Москве в наследство энергетикам досталась большая протяженность сетей, проложенных традиционным воздушным способом. Теперь большую часть новых проводов спрячут в подземные кабельные линии с изоляцией из сшитого полиэтилена — надежного, долговечного и экологичного материала.

Вид из здания Российской государственной библиотеки на памятник святому равноапостольному князю Владимиру и Большой Каменный мост в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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С небес под землю. Зачем и как в Москве прячут провода

Такие линии практически неуязвимы для погодных условий и безопасны. В 2017 году в Новой Москве построены 110 километров ЛЭП, свыше 35 километров кабеля проложены под землей.

Там, где подземные линии прокладывать нецелесообразно, неизолированные провода меняют на самонесущий изолированный провод (СИП).

"СИП имеет ряд преимуществ, — рассказали в пресс-службе комплекса городского хозяйства. — Изоляция препятствует налипанию снега и обледенению, повышает устойчивость к резкому изменению температуры воздуха и падениям на провода деревьев и посторонних предметов и значительно сокращает вероятность обрыва проводов".

© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкЖилые дома в Москве
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Жилые дома в Москве

Применение СИП в лесных массивах, а также расчистка просек, помогли избежать массовых отключений во время аномальных февральских снегопадов. Кроме того, использование такого типа проводов позволяет уменьшить зону вырубки леса и защищает птиц от воздействия электричества.

Осветительная пятилетка

Новую Москву в ближайшие пять лет ждут масштабные работы по устройству дополнительного освещения. В рамках программы с 2018 по 2022 годы планируется установить почти 24,5 тысяч фонарных столбов, а также смонтировать свыше 20 тысяч светильников на уже существующих опорах. Работы на двух сотнях первоочередных объектов, определенных префектурой ТиНАО, начались уже в прошлом году.

Строительство коллектора. Архивное фото
© Фото : сайта ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"
В ТиНАО появился первый кабельный коллектор

 

"В 2017 году подведены мощности к крупным жилым комплексам, в том числе седьмому кварталу города-парка в Рассказовке, а также социально значимым объектам: поликлинике и школе в Коммунарке, детским садам в поселках Щапово, Кокошкино и Знамя Октября, пожарным депо в поселениях Киевский, Марушкинское, Московский", — отметили в пресс-службе.

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