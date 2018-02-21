Кузнецова поддержала идею о запрете лишать родительских прав заочно

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова поддержала идею запретить заочно лишать родительских прав осужденных или находящихся под следствием матерей.

Глава комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Кутепов во вторник сообщил, что готовится внести в Госдуму до конца весенней сессии законопроект, разрешающий суду рассматривать вопрос о лишении матерей родительских прав только в присутствии самих женщин. По его словам, законопроект предусматривает возможность заочного вынесения судом решения о лишении родительских прав женщин, лишь осужденных за тяжкие преступления.

"Поддерживаю предложение об отмене заочного лишения родительских прав. Заочное решение о лишении осужденных женщин родительских прав лишает их шанса отстоять свое право быть матерью в полном смысле этого слова. Кроме того, считаю, что сама по себе заочная форма судебного производства нежелательна для любых процессов, на которых рассматриваются вопросы о лишении родительских прав", — сказала РИА Новости Кузнецова.

Омбудсмен привела в пример случай с жительницей Амурской области, которая обратилась к ней с просьбой помочь вернуть сына. Как пояснила Кузнецова, пока женщина отбывала срок в местах лишения свободы, ее ребенка отдали под временную опеку за 2 тысячи километров от места проживания мамы. Уполномоченный помогла воссоединиться матери и сыну.

Кузнецова отметила, что в последнее время наблюдается рост числа обращений от матерей, находящихся в местах лишения свободы, с просьбой оказать содействие в восстановлении их родительских прав или не допустить их лишения.

"Мы очень внимательно относимся к рассмотрению подобных просьб и оказываем помощь, как консультативную, так и напрямую обращаемся в органы опеки", — уточнила омбудсмен.