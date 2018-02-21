Почти пять миллионов человек побывали на фестивале "Московская Масленица"

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Фестиваль "Московская Масленица" посетили более 4,75 миллиона человек, гости съели около 250 тысяч блинов, сообщается на официальном портале мэра столицы в среду.

"Фестиваль "Московская Масленица", который в этом году проходил с 9 по 18 февраля, посетили 4,75 миллиона москвичей и туристов", — говорится в сообщении.

"На 25 площадках по всему городу работали праздничные ярмарки, где гостей ждали традиционные масленичные забавы и угощения. Главными местами гуляний стали Манежная и Тверская площади, площадь Революции, Тверской бульвар, Камергерский переулок и Новый Арбат. Там прошли концерты фольклорной музыки, карнавалы, спектакли и бесплатные мастер-классы", — добавляет мэрия.

На 25 площадках работали ярмарки, проходили концерты фолк-групп, костюмированные шествия, театральные перформансы и бесплатные мастер-классы.

"За десять дней фестиваля в городе было организовано более 3 тысяч развлекательных мероприятий. Большой популярностью пользовались ремесленные и кулинарные мастер-классы. На занятиях (их на разных площадках проведено около 2 тысяч) гости осваивали золотое шитье, гончарное и кузнечное дело, различные варианты росписи по дереву и керамике. Кроме того, они учились мастерить кукол и создавать карнавальные костюмы, печь блины и готовить десерты по старинным рецептам", — сообщили в пресс-службе оргкомитета фестиваля.

Во время праздника москвичи и туристы смогли попробовать более 170 видов блинов. Всего гости "Московской Масленицы" приобрели около 250 тысяч блинов и выпили около 65 тысяч литров чая.

"Больше всего было съедено шоколадных и малиновых, а также блинов "Яблоко и карамель", "Васаби с креветками", "Бургер", черных с соусом терияки, боярских и свекольных. Запивали угощение ароматным согревающим напитком на шишках, фруктовыми и ягодными морсами с клюквой, брусникой, малиной и облепихой", — сообщается на портале.