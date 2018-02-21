Крым выполнил "майские указы" президента по зарплатам, заявила Голодец

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости. Крымские власти успешно выполнили "майские указы" президента страны по заработным платам, достигнув необходимого уровня, сообщила вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец.

Голодец в среду посетила с рабочим визитом Республику Крым и Севастополь.

"Крым успешно выполнил "майские указы" президента по заработным платам. Конечно, есть вопросы в каких-то, может быть, отдельных учреждениях, но по общим показателям Крым достиг необходимого уровня, и это очень радует", — сказала журналистам Голодец, подводя итоги рабочей встречи с главой республики Сергеем Аксеновым.

По ее словам, Крым набрал обороты и движется уверенно в развитии социальной сферы.

В "майских указах" президента — программе развития социальных гарантий, которую Владимир Путин изложил в 2012 году, сразу после вступления в должность президента России — содержались параметры, на которые экономика РФ должна выйти в течение его президентского срока. В том числе среди них был указ о повышении заработной платы бюджетников до 100% или 200% от средней заработной платы по региону к 2017 году. Это увеличивало нагрузку на региональные бюджеты, из которых финансируются такие расходы, поэтому позже срок исполнения указа был "растянут" до 2018 года.