Процесс возвращения детей россиян из Ирака продлится не менее трех лет

МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Процесс возвращения в Россию из Ирака детей, чьи родители примкнули к запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство", продлится не менее трех лет, заявил член Совфеда РФ, представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби.

В среду он доставил в Москву из Багдада найденного властями Чечни после обращения дедушки дагестанского мальчика, чей отец, примкнувший к запрещенной в России террористической организации ИГ*, погиб, а местонахождение матери окончательно не установлено.

"Процесс поиска будет продолжаться, по нашим данным, как минимум еще в течение трех лет", — сказал журналистам Сабсаби.

"Следующим этапом будет уже совместно с ЮНИСЕФ, местными активистами в Ираке возвращение детей, которые каким-либо образом оказались в арабских или курдских семьях без оформления соответствующих документов на усыновление, удочерение", — отметил сенатор.

В начале августа 2017 года глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в Instagram видеоролик, снятый корреспондентами RT в детском приюте в Багдаде и рассказывающий о российских детях, чьи родители примкнули к запрещенной в РФ и ряде других стран террористической организации ИГ*, вывезли их из страны, а затем бросили после освобождения иракского Мосула.

На сегодняшний день более 100 женщин и детей вернулись на родину из Ирака и Сирии при содействии чеченских властей. Это жители Чечни, Дагестана, Ингушетии, Башкирии, Твери, Нижневартовска, а также граждане Казахстана и Узбекистана.

Позже процедура возвращения россиян с территории Ирака, побывавших на территории ИГ*, осложнилась. Как сообщал Сабсаби, все находящиеся в тюрьмах российские женщины, начиная с 14 лет, обвиняются по двум статьям иракского законодательства — терроризм и незаконное пересечение госграницы Ирака. Их судьба определится после решения багдадского суда, уточнял сенатор.

* Запрещенная в России террористическая группировка.