РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Московские медики рассказали, как пережить морозы без вреда для здоровья

Сюжет:
Главное за 21 февраля 2018 года (8)
18:2221.02.2018
(обновлено: 19:58 21.02.2018)
066265
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкДевушка фотографируется во время снегопада. Архивное фотоДевушка фотографируется во время снегопада. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Чтобы пережить морозы, которые придут в Москву в ближайшие дни, медики советуют обязательно надевать шапки, шарфы и перчатки, исключить употребление алкоголя, а при переохлаждении ни в коем случае не растираться снегом. Об этом РИА Новости рассказал замдиректора по медицинской части Научно-практического центра экстренной медицинской помощи департамента здравоохранения Москвы Сергей Гуменюк.

Прохожий на улице зимой
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МЧС предупредило москвичей о грядущих морозах

По данным столичных синоптиков, 23 февраля может стать самым холодным днем в Москве с начала зимы: ночью будет от минус 20 до минус 25 градусов, днем — минус 11-16.

По словам Гуменюка, в такие морозы легко получить холодовую травму – так врачи называют общее переохлаждение или обморожение рук или ног. К переохлаждению может привести неподходящая одежда или обувь: слишком легкая, промокшая или тесная, отсутствие шарфа, шапки или перчаток, а также усталость или общее состояние организма – например, предыдущие обморожения, сосудистые заболевания или долгое пребывание на открытом воздухе без движения.

"Гусиная кожа", тремор и другие признаки переохлаждения

Зима. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
В Белгородской области объявили штормовое предупреждение
По словам Гуменюка, при переохлаждении человек чувствует озноб, у него появляется тремор конечностей и "гусиная кожа", дыхание и пульс учащаются. Если человек долго находился на холоде, у него может нарушиться координация движений, путаться сознание, возникать судороги. В таком случае надо сразу обратиться к медикам. Если это произошло на улице и нет возможности быстро обогреть пострадавшего, следует вызвать скорую.

"Главный фактор риска обморожения, как ни странно, не сильный мороз как таковой, а именно колебание температур. Чаще всего от холода страдают стопы и пальцы ног, на втором месте – кисти, затем – нос, уши, щеки. Первые признаки легкого местного обморожения легко не заметить. Основные симптомы – побеление кожи, потеря чувствительности либо, наоборот, покалывание или жжение. Надо учитывать, что особенно подвержены обморожению участки тела, которые ранее уже пострадали от него", — отмечает врач.

Доктор подчеркнул, что в мороз особенно опасно алкогольное опьянение — ощущение тепла от него обманчиво, наоборот, теплоотдача происходит гораздо быстрее, а человек к тому же теряет способность адекватно оценивать свое состояние.

Как помочь при переохлаждении

Самое главное при переохлаждении – восстановить нормальную температуру тела, поясняет Гуменюк. Для чего нужно переместиться в теплое помещение, надеть сухую одежду и при возможности лечь под теплое одеяло. Специальной помощи при легкой степени переохлаждения не требуется.

Троицкий мост в Санкт-Петербурге. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
В Петербурге ожидаются холода до минус 24 градусов

"Следует учитывать, что до 30% теплоотдачи происходит через голову, поэтому при серьезном переохлаждении ее нужно держать накрытой (например, надеть тонкую шерстяную шапку, обмотать полотенцем и т. п.). Можно применять внешние источники тепла (например, одеяла с электроподогревом, грелки). Хорошо помогает горячее питье", — говорит врач.

Однако при серьезных переохлаждениях пострадавшего следует согревать от тела к конечностям, а не наоборот. При нарушении этого правила возможны перебои в сердечной деятельности. "Основной способ избежать тяжелых последствий обморожения такой же, как и при общем переохлаждении, – поместить пострадавшего в теплое помещение. Нужно снять мокрую одежду или обувь, укрыться одеялом, пить горячую воду или чай", — отметил Гуменюк.

Врач подчеркнул, что пить спиртное или использовать его для растирания категорически нельзя. Не следует и растирать пострадавший участок руками в перчатках, а тем более снегом. Это только усугубит повреждение кожных покровов и может привести к инфицированию раны.

Прохожий. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
В ряде российских областей ожидаются аномальные морозы

Дома на обмороженный участок можно наложить теплоизолирующую повязку или компресс. А согревать пострадавшую часть тела в воде надо с особой осторожностью, начиная от температуры в 17-20 градусов и постепенно повышая до 35-37 градусов. "Ни в коем случае не использовать сразу горячую воду: поначалу она должна быть телесной температуры и затем постепенно подниматься до слегка теплой (но не горячей). Голова и шея должны находиться в приподнятом состоянии", — рассказал собеседник агентства.

Гуменюк добавил, что все это следует делать, если человек в сознании. "Если кожа при согревании теплеет, восстанавливается чувствительность, это значит, что холодовая травма неглубокая (поверхностная). Боль и отсутствие чувствительности после согревания более характерны для глубоких обморожений. В этих случаях необходимо немедленно обратиться к врачу – в частности, в травмпункт", — объяснил он.

Комментировать
Общество
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена