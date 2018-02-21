Московские медики рассказали, как пережить морозы без вреда для здоровья

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Чтобы пережить морозы, которые придут в Москву в ближайшие дни, медики советуют обязательно надевать шапки, шарфы и перчатки, исключить употребление алкоголя, а при переохлаждении ни в коем случае не растираться снегом. Об этом РИА Новости рассказал замдиректора по медицинской части Научно-практического центра экстренной медицинской помощи департамента здравоохранения Москвы Сергей Гуменюк.

По данным столичных синоптиков, 23 февраля может стать самым холодным днем в Москве с начала зимы: ночью будет от минус 20 до минус 25 градусов, днем — минус 11-16.

По словам Гуменюка, в такие морозы легко получить холодовую травму – так врачи называют общее переохлаждение или обморожение рук или ног. К переохлаждению может привести неподходящая одежда или обувь: слишком легкая, промокшая или тесная, отсутствие шарфа, шапки или перчаток, а также усталость или общее состояние организма – например, предыдущие обморожения, сосудистые заболевания или долгое пребывание на открытом воздухе без движения.

"Гусиная кожа", тремор и другие признаки переохлаждения



По словам Гуменюка, при переохлаждении человек чувствует озноб, у него появляется тремор конечностей и "гусиная кожа", дыхание и пульс учащаются. Если человек долго находился на холоде, у него может нарушиться координация движений, путаться сознание, возникать судороги. В таком случае надо сразу обратиться к медикам. Если это произошло на улице и нет возможности быстро обогреть пострадавшего, следует вызвать скорую.

"Главный фактор риска обморожения, как ни странно, не сильный мороз как таковой, а именно колебание температур. Чаще всего от холода страдают стопы и пальцы ног, на втором месте – кисти, затем – нос, уши, щеки. Первые признаки легкого местного обморожения легко не заметить. Основные симптомы – побеление кожи, потеря чувствительности либо, наоборот, покалывание или жжение. Надо учитывать, что особенно подвержены обморожению участки тела, которые ранее уже пострадали от него", — отмечает врач.

Доктор подчеркнул, что в мороз особенно опасно алкогольное опьянение — ощущение тепла от него обманчиво, наоборот, теплоотдача происходит гораздо быстрее, а человек к тому же теряет способность адекватно оценивать свое состояние.

Как помочь при переохлаждении



Самое главное при переохлаждении – восстановить нормальную температуру тела, поясняет Гуменюк. Для чего нужно переместиться в теплое помещение, надеть сухую одежду и при возможности лечь под теплое одеяло. Специальной помощи при легкой степени переохлаждения не требуется.

"Следует учитывать, что до 30% теплоотдачи происходит через голову, поэтому при серьезном переохлаждении ее нужно держать накрытой (например, надеть тонкую шерстяную шапку, обмотать полотенцем и т. п.). Можно применять внешние источники тепла (например, одеяла с электроподогревом, грелки). Хорошо помогает горячее питье", — говорит врач.

Однако при серьезных переохлаждениях пострадавшего следует согревать от тела к конечностям, а не наоборот. При нарушении этого правила возможны перебои в сердечной деятельности. "Основной способ избежать тяжелых последствий обморожения такой же, как и при общем переохлаждении, – поместить пострадавшего в теплое помещение. Нужно снять мокрую одежду или обувь, укрыться одеялом, пить горячую воду или чай", — отметил Гуменюк.

Врач подчеркнул, что пить спиртное или использовать его для растирания категорически нельзя. Не следует и растирать пострадавший участок руками в перчатках, а тем более снегом. Это только усугубит повреждение кожных покровов и может привести к инфицированию раны.

Дома на обмороженный участок можно наложить теплоизолирующую повязку или компресс. А согревать пострадавшую часть тела в воде надо с особой осторожностью, начиная от температуры в 17-20 градусов и постепенно повышая до 35-37 градусов. "Ни в коем случае не использовать сразу горячую воду: поначалу она должна быть телесной температуры и затем постепенно подниматься до слегка теплой (но не горячей). Голова и шея должны находиться в приподнятом состоянии", — рассказал собеседник агентства.

Гуменюк добавил, что все это следует делать, если человек в сознании. "Если кожа при согревании теплеет, восстанавливается чувствительность, это значит, что холодовая травма неглубокая (поверхностная). Боль и отсутствие чувствительности после согревания более характерны для глубоких обморожений. В этих случаях необходимо немедленно обратиться к врачу – в частности, в травмпункт", — объяснил он.