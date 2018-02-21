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Общество

Реализация проекта "Лидеры Тамбовщины" начнется в марте

18:0021.02.2018
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© Flickr / Grigory GusevРека Цна в Тамбове. Архивное фотоРека Цна в Тамбове. Архивное фото
© Flickr / Grigory Gusev

ТАМБОВ, 21 фев — РИА Новости. Проект "Лидеры Тамбовщины", который будет проведен на региональном уровне по аналогии с федеральным конкурсом "Лидеры России", стартует в начале марта, сообщил РИА Новости первый заместитель главы администрации Тамбовской области Олег Иванов.

По его словам, идея реализации проекта на региональном уровне принадлежит губернатору Тамбовской области Александру Никитину.

"Александра Валерьевича, как и всех нас, очень заинтересовал федеральный конкурс "Лидеры России". Его участники и победители — это новая профессиональная элита, лучшие специалисты страны. Уверен, что в Тамбовской области много таких людей. Мы хотим их узнать, хотим помочь раскрыть свои способности в полной мере и дать возможность заявить о себе на региональном уровне", — сказал Иванов.

Первый вице-губернатор отметил, что в областном форуме "Лидеры Тамбовщины", который станет отправной точкой реализации проекта, примут участие около 400 человек. Это активная молодежь, студенты высших и средних учебных заведений, молодые специалисты в возрасте до 35 лет, для которых на форуме будут работать образовательные площадки по различным направлениям.

"Акцент будет сделан на сферы, связанные с цифровым пространством, которые сегодня вызывают большой интерес у молодежи. Это и цифровая экономика, и технологии блокчейн, и рынки криптовалют, и многое другое", — подчеркнул собеседник агентства.

По итогам работы образовательных площадок молодые люди заполнят анкеты для того, чтобы принять участие в самом конкурсе..

Тюмень. Архивное фото
© Фото предоставлено ТюмГУ
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"Сегодня всё решают личные и деловые качества молодых специалистов. Конкурс и форум станут социальным лифтом для самых способных, талантливых, энергичных и молодых специалистов и для тех, кто еще только получает профессию Мы хотим показать, что для лидеров есть все возможности для самореализации не только в Москве, но и здесь, в Тамбовской области. На форуме будет дан старт конкурсу, но я считаю, что участие в нем — уже победа", — считает Иванов.

В пресс-службе добавили, что форум также станет площадкой для развития институтов наставничества. Одним из наставников молодых людей станет победитель федерального конкурса "Лидеры России" Сергей Мордасов.

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