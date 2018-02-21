Московские пожарные и спасатели проведут в субботу флешмоб на катке ВДНХ

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Пожарные и спасатели Москвы 24 февраля проведут флешмоб на ледовом катке ВДНХ, сообщает пресс-служба ГУМЧС по столице.

В день флешмоба пожарные, спасатели, добровольцы и курсанты ведомственных вузов МЧС выйдут на лед в боевой одежде. Кроме ВДНХ выступление пройдет на катках в Парке Горького и "Сокольниках".

"На самом катке ВДНХ… развернется настоящий танцевальный флешмоб на льду, там же состоится динамичная пожарно-спасательная эстафета на коньках", — сообщает пресс-служба ведомства.

В коньках на лед выйдет и оркестр ГУМЧС Москвы, говорится в анонсе.

Спасатели столицы также проведут показательное выступление по пожарному кроссфиту. Гости праздника смогут попробовать на себе комплекс упражнений для повышения уровня физической и профессиональной подготовки, который используют пожарные и спасатели.

В парке также будет развернута выставка коллекционных образцов техники спасателей прошлого — водолазный скафандр и пожарная телега. На одной из площадок гости ВДНХ смогут подписать открытки со словами благодарности для столичных пожарных.

Важным событием праздника станет проведение "Кулинарного поединка МЧС". На нем спасатели каждого округа столицы покажут свои способности не только в приготовлении традиционной каши, но и необычных блюд от шеф-поваров.