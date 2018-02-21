ЛДПР и КПРФ проведут в Москве массовые акции в День защитника отечества

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Партии ЛДПР и КПРФ 23 февраля проведут в Москве массовые акции, посвящённые Дню защитника отечества.

Как сообщила пресс-служба либерал-демократов, партия проведет традиционный митинг-концерт на Пушкинской площади столицы. Перед собравшимися выступит председатель ЛДПР Владимир Жириновский. Помимо этого, зрителей ждут шоу барабанщиц, выступление казачьего ансамбля, а также исполнение военно-патриотических песен.

По информации пресс-службы КПРФ, коммунисты 23 февраля вначале проведут демонстрацию, маршрут которой будет проходить по улице Петровка от Страстного бульвара до Площади Революции, затем состоится митинг.