"Яндекс" объяснил исчезновение телебашни с карты Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 фев – РИА Новости. Недостроенная телебашня была удалена с карты Екатеринбурга из-за официальной информации о ее предстоящем сносе, сообщила в среду РИА Новости региональный представитель "Яндекса" Александра Репьёва.

Ранее издание "Вечерний Екатеринбург" сообщило, что телебашню снесут 23 февраля, однако в администрации города эту информацию опровергли, указав, что демонтаж перенесен "на неопределенный срок". В Уральской горно-металлургической компании (УГМК), являющейся одним из учредителей акционерного общества, которое после ликвидации башни планирует построить на ее месте ледовую арену, уточнили, что демонтаж состоится "не ранее второй половины марта".

"Мы получили из официальных источников информацию о сносе телебашни 23 февраля. Чтобы карты были актуальными к моменту сноса, телебашню накануне убрали с карт. После появления информации о переносе дат сноса мы уже внесли необходимые изменения – через несколько дней, после ближайшего обновления карт, телебашня вновь появится на "Яндекс.Картах" Екатеринбурга", — сказала Репьёва.

Строительство телебашни в Екатеринбурге высотой 361 метр началось в 1983 году на улице 8 Марта. Ее телесигнал должен был распространяться на всю Свердловскую область. Однако в 1991 году строительство из-за перебоев с финансированием было заморожено. Сейчас недостроенная башня высотой почти 220 метров — самое высокое сооружение в городе. В недостроенной башне предлагалось устроить офисы, спортивный центр, ЗАГС, аттракционы, кинотеатр, храм, однако ни одна из идей так и не была реализована.

По последней информации, на месте недостроенной телебашни в центре Екатеринбурга планируется построить новый ледовый дворец для клуба КХЛ "Автомобилист". Глава Свердловской области Евгений Куйвашев заявлял, что власти изучают возможность снести телебашню до старта чемпионата мира по футболу 2018 года. Генеральный директор УГМК Андрей Козицын в беседе с журналистами назвал телебашню "бетонной трубой", а то, что расположено на прилегающей к ней территории — "кошмаром". По его мнению, все это не должно находиться в центре города.

Жители Екатеринбурга в феврале направили президенту РФ Владимиру Путину петицию против сноса телебашни. Копии документа направлены мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману, сенатору Эдуарду Росселю и в приемную полпреда президента РФ Игоря Холманских. В петиции отмечается, что телебашня Екатеринбурга сопоставима по высоте и другим техническим параметрам с самыми известными телебашнями мира, она вторая по высоте в России после Останкинской. Авторы документа подчеркивают, что башня "стала легендой" Екатеринбурга.