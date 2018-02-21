"Яндекс" объяснил исчезновение телебашни с карты Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 фев – РИА Новости. Недостроенная телебашня была удалена с карты Екатеринбурга из-за официальной информации о ее предстоящем сносе, сообщила в среду РИА Новости региональный представитель "Яндекса" Александра Репьёва.
"Мы получили из официальных источников информацию о сносе телебашни 23 февраля. Чтобы карты были актуальными к моменту сноса, телебашню накануне убрали с карт. После появления информации о переносе дат сноса мы уже внесли необходимые изменения – через несколько дней, после ближайшего обновления карт, телебашня вновь появится на "Яндекс.Картах" Екатеринбурга", — сказала Репьёва.
Строительство телебашни в Екатеринбурге высотой 361 метр началось в 1983 году на улице 8 Марта. Ее телесигнал должен был распространяться на всю Свердловскую область. Однако в 1991 году строительство из-за перебоев с финансированием было заморожено. Сейчас недостроенная башня высотой почти 220 метров — самое высокое сооружение в городе. В недостроенной башне предлагалось устроить офисы, спортивный центр, ЗАГС, аттракционы, кинотеатр, храм, однако ни одна из идей так и не была реализована.
Жители Екатеринбурга в феврале направили президенту РФ Владимиру Путину петицию против сноса телебашни. Копии документа направлены мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману, сенатору Эдуарду Росселю и в приемную полпреда президента РФ Игоря Холманских. В петиции отмечается, что телебашня Екатеринбурга сопоставима по высоте и другим техническим параметрам с самыми известными телебашнями мира, она вторая по высоте в России после Останкинской. Авторы документа подчеркивают, что башня "стала легендой" Екатеринбурга.