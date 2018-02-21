Сыновья Кадырова ответили на вызов десятилетнего мальчика из Казахстана

ГРОЗНЫЙ, 21 фев — РИА Новости. Сыновья Рамзана Кадырова пригласили сверстника из Казахстана, вызвавшего их на поединок по смешанным единоборствам, в гости, но от боя отказались.
Позднее в Сети появилась видеозапись, в которой чемпион Астаны по кикбоксингу Абай Тажибай вызывает на бой Ахмада и Адама, чтобы "отвоевать у них профессиональный пояс ММА".
"Ты, Абай, настоящий мужчина, продолжай в том же духе. Если судьба сведет нас, увидимся в клетке, а в жизни будем братьями, приезжай в республику, мы всегда рады гостям", — сказал старший сын Кадырова Ахмад. Видеозапись обращения размещена в Instagram на странице тренера детей, бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), представляющего бойцовский клуб "Ахмат", чемпиона мира Абдул-Керима Эдилова.
При этом тренер детей отметил, что вызов на бой детей главы Чечни — "попытка неудачного самопиара".
"При выборе соперника учитываются различные критерии, дающие право на поединок или отказ от него. Я хочу призвать всех, кто пытается заработать на этой теме, прекратить нездоровые попытки саморекламы. Если вы действительно хотите драться в октагоне, то не нужно для этого привлекать СМИ, просто напишите мне, мы обговорим все детали", — считает Эдилов.