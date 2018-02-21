Сыновья Кадырова ответили на вызов десятилетнего мальчика из Казахстана

ГРОЗНЫЙ, 21 фев — РИА Новости. Сыновья Рамзана Кадырова пригласили сверстника из Казахстана, вызвавшего их на поединок по смешанным единоборствам, в гости, но от боя отказались.

На турнире в Грозном в начале октября десятилетний сын главы Чеченской республики Ахмад победил нокаутом в бою за 14 секунд. Два других сына Кадырова — девятилетний Эли и восьмилетний Адам — одержали верх над своими соперниками в показательных поединках в весовых категориях до 27 и 35 килограммов соответственно. Глава Союза ММА России Федор Емельяненко осудил бои с участием детей, а также заявил, что до 12 лет им вообще не разрешено выступать по правилам ММA.

Позднее в Сети появилась видеозапись, в которой чемпион Астаны по кикбоксингу Абай Тажибай вызывает на бой Ахмада и Адама, чтобы "отвоевать у них профессиональный пояс ММА".

"Ты, Абай, настоящий мужчина, продолжай в том же духе. Если судьба сведет нас, увидимся в клетке, а в жизни будем братьями, приезжай в республику, мы всегда рады гостям", — сказал старший сын Кадырова Ахмад. Видеозапись обращения размещена в Instagram на странице тренера детей, бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), представляющего бойцовский клуб "Ахмат", чемпиона мира Абдул-Керима Эдилова.

Адам Кадыров, в свою очередь, пригласил мальчика на тренировки и спарринги. "Казахи всегда были нашими братьями. А что касается вызова — у нас разные весовые категории, у тебя нет ни одного боя по смешанным единоборствам и должного уровня. Приезжай в наш клуб, вместе проведем тренировки и спарринги, будем друзьями", — заключил Адам Кадыров.

При этом тренер детей отметил, что вызов на бой детей главы Чечни — "попытка неудачного самопиара".

"При выборе соперника учитываются различные критерии, дающие право на поединок или отказ от него. Я хочу призвать всех, кто пытается заработать на этой теме, прекратить нездоровые попытки саморекламы. Если вы действительно хотите драться в октагоне, то не нужно для этого привлекать СМИ, просто напишите мне, мы обговорим все детали", — считает Эдилов.