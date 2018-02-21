Дочь легендарного разведчика Феклисова рассказала о его звездном часе

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Выставка портретов выдающихся российских разведчиков, открывшаяся в Москве, носит оригинальный характер, а представленный на ней портрет Героя России Александра Феклисова показывает "звездный час" легендарного разведчика в период работы по получению секретов атомных программ США и Великобритании, считает его дочь Наталья Феклисова.

В среду в Москве в Доме Российского исторического общества открылась выставка "Золотые страницы истории российской внешней разведки", которая представляет собой галерею художественных портретов выдающихся разведчиков, выполненных с помощью современных технологий обработки полиграфического золота.

На открытии выставки присутствовали директор СВР Сергей Нарышкин, родственники и коллеги персоналий выставки, бывшие руководители и ветераны внешней разведки.

"Мне очень понравилась выставка. Большое спасибо за идею создать портреты с золотым напылением — но не царские портреты, как было в старину, а портреты советских разведчиков, которые, как солдаты в поле, защитили благополучие и безопасность нашей Родины", — сказала Наталья Феклисова РИА Новости.

"Портрет отца меня трогает выбором фотографии для него. Дело в том, что Александр Семенович на этом фото запечатлен в знаменитом "шпионском пальто", как его называли в нашей семье — "spy coat", — добавила дочь разведчика.

Она пояснила, что в этом пальто Александр Феклисов в годы лондонской командировки в 1947-1949 годах встречался с выдающимся физиком-атомщиком, агентом советской разведки Клаусом Фуксом, который передал Москве ценнейшую научно-техническую информацию по американской и британской ядерным программам.

"Поэтому можно сказать, что на этом портрете отображен звездный час разведчика Феклисова", — сказала Наталья Феклисова.

Александр Семенович Феклисов (1914-2007) за время разведывательной работы в США в годы войны выполнил ряд ответственных заданий по получению секретной научно-технической информации, в том числе в области электроники, радиолокации, реактивной авиации.

Феклисову принадлежит важный вклад в работу резидентуры внешней разведки в Нью-Йорке по атомной тематике во второй половине 1940-х годов. Полученная им информация была исключительно важна для создания советского ядерного оружия.

В 1947-м Феклисов был командирован в Лондон в качестве заместителя резидента по линии научно-технической разведки. Там он поддерживал оперативный контакт с ученым-атомщиком Клаусом Фуксом, от которого за этот период была получена важная информация по работам США по атомной тематике, в том числе по устройству водородной бомбы.

С августа 1960 года по апрель 1964 года Феклисов был резидентом внешней разведки в Вашингтоне. Ему принадлежит важный вклад в дело урегулирования Карибского кризиса 1962 года. Во многом благодаря Феклисову тогда был установлен прямой канал связи между высшим руководством СССР и США, который сыграл очень важную роль в предотвращении войны.

Кандидат исторических наук, почетный сотрудник Службы внешней разведки Александр Феклисов был награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды, орденом Знак Почета и многими медалями.

В 1996 году за успешное выполнение специальных заданий по обеспечению государственной безопасности в условиях, сопряженных с риском для жизни, проявленные при этом героизм и мужество Феклисову было присвоено звание Героя России.