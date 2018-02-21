Чайка рассказал о последствиях борьбы с незаконным преследованием бизнеса

ТУЛА, 21 фев — РИА Новости. Препятствование прокурорами незаконному возбуждению уголовных дел и незаконному преследованию бизнеса будет способствовать улучшению инвестиционного климата в РФ и возврату капиталов, заявил журналистам генеральный прокурор РФ Юрий Чайка.

"Если мы поставим барьеры для незаконного возбуждения уголовных дел, незаконного преследования бизнес-сообщества, это естественным образом отразится в позитивном плане в целом на состоянии законности в РФ, в частности по инвестированию, возвращению капитала — задача, что нам поставил сейчас президент. И с марта эта задача будет реализовываться", — сказал Чайка после совещания по вопросам защиты прав инвесторов в Приволжском, Северо-Западном, Северо-Кавказском, Центральном и Южном федеральных округах.

Чайка считает, что ситуация с защитой прав инвесторов в 2018 году будет развиваться в позитивном ключе, чему будет способствовать деятельность прокуроров в этом направлении

"На коллегии Генеральной прокуратуры жестко поставил перед нами задачи президент РФ Владимир Владимирович Путин. И, на мой взгляд, впервые было обращено внимание на необходимость ужесточения надзора за органами расследования, следственными органами, органами дознания. Я сегодня акцентировал внимание, поставил задачи перед прокурорами обратить на это особое внимание при выполнении своих функциональных обязанностей", — отметил Чайка.