Аксенов почтил память "беркутовцев", погибших во время "евромайдана"

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов разместил на своей странице в Facebook видео с кадрами противостояния на майдане в Киеве в феврале 2014 года, встречи в Крыму бойцов подразделения "Беркут" и прощания в Симферополе с тремя погибшими на майдане крымчанами-правоохранителями.

Крымский "Беркут" принимал активное участие в обеспечении правопорядка в Киеве во время Евромайдана. Тогда во время столкновений с радикалами в Киеве были убиты трое военнослужащих из Крыма: 42-летний старший прапорщик Андрей Федюкин, 24-летний старший лейтенант Виталий Гончаров и 32-летний старший лейтенант Дмитрий Власенко.

"Сегодня мы чтим память бойцов спецподразделения "Беркут" и Внутренних войск, погибших во время беспорядков на киевском майдане в феврале 2014 года. Среди них было трое наших земляков… Они защищали закон и порядок, права и свободы граждан. Наши права. Это пример мужества и верности служебному долгу", — написал Аксенов.

Сотрудники полиции Евпатории 16 февраля почтили память погибшего Федюкина, сообщила ранее пресс-служба крымского ГУМВД. Настоятель храма во имя святителя Луки протоиерей Владимир провёл траурный молебен. Пуля пробила бронежилет и попала в сердце полицейского. Посмертно он награжден знаком "За службу и храбрость".

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