Спасатели назвали самые опасные водоемы Урала, Сибири и Дальнего Востока

МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Наиболее опасные водоемы в Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральном округах перед наступлением весны назвали спасатели Сибирского регионального центра МЧС.

В предстоящие выходные в ряде регионов за Уралом ожидается потепление, которое может вызвать таяние льда на реках и озерах и отрыв льдин, из-за этого возрастает опасность несчастных случаев среди рыбаков.

"В Уральском федеральном округе — реки Тура, Тобол, Вагай, водохранилища — Среднеуральское, Рефтинское, Белоярское", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Также отмечается, что в списке опасных мест Сибирского федерального округа — озеро Байкал и Новосибирское, Красноярское, Иркутское водохранилища.

На Дальнем Востоке к опасным местам спасатели отнесли бухту Нагаево, залив Мордвинова в Охотском море, бухты Мелкая и Ягодная в Беринговом море, Амурский залив в Японском море, Татарский пролив, реки Ола и Авача, озеро Большое в Камчатском крае.

В качестве профилактики происшествий на водоемах спасатели просят любителей рыбалки не выходить на лед без спасательного жилета и выбирать для отдыха небольшие озера, где лед достаточно прочный.

Также спасатели обращают внимание рыбаков и автомобилистов на опасность выезда на лед и просят пользоваться только официально разрешенными переправами.