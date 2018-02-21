DJ Smash рассказал о своем состоянии после избиения

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Музыкант Андрей Ширман (DJ Smash), получивший травмы в драке в пермском ночном клубе, сообщил, что "идет на поправку семимильными шагами", но его ждет еще одна операция.

Публикация от Smash (@djsmash) Фев 21, 2018 в 3:43 PST

Драка с участием DJ Smash произошла в баре в Перми 10 февраля. Как сообщал адвокат музыканта, Ширман во время процедуры опознания указал на экс-депутата Александра Телепнева и его друга Сергея Ванкевича как на людей, причинивших ему увечья. По факту драки было заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью", но после допроса участников и свидетелей драки дело было переквалифицировано на более тяжкое.

Резонанс история с избиением диджея получила после того, как рэпер Тимати опубликовал в Instagram видео своего друга DJ Smash со сломанной челюстью, чтобы, как он написал, "в Москве обратили внимание" на поведение подозреваемого в драке Александра Телепнева. Экс-депутат ранее отрицал свою причастность к избиению.