Журфак МГУ передал госархиву уникальные документы по Нюрнбергскому процессу

Одно из заседаний Международного военного трибунала во время Нюрнбергского процесса. Архивное фото

Одно из заседаний Международного военного трибунала во время Нюрнбергского процесса. Архивное фото

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Факультет журналистики Московского университета им. М.В. Ломоносова передал в дар российскому госархиву (РГАСПИ) уникальную коллекцию документов по Нюрнбергскому процессу, принадлежавших преподавателю МГУ, который работал секретарем советской части Нюрнбергского Международного военного трибунала, сообщили РИА Новости в пресс-службе факультета.

"Факультет журналистики МГУ передал в дар РГАСПИ уникальную коллекцию документов по Нюрнбергскому процессу", — говорится в сообщении.

Как пояснили пресс-службе, архив журфака получил документы в дар от доцента факультета Нинели Ванниковой и ее мужа, преподавателя филологического факультета МГУ Константина Цуринова, который в 1945-1947 годах работал синхронным переводчиком, а затем и секретарем советской части Нюрнбергского Международного военного трибунала.

"На протяжении многих лет он собирал книги и публикации в прессе о Нюрнбергском процессе. Кроме того, специалистов РГАСПИ заинтересовали рукописные документы – папки с черновиками и переводами текстов с пометками Цуринова, его заметками и пояснениями", — отметили на факультете.