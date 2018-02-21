Детский омбудсмен запустит проект "Письмо солдату" на форуме "Я-Юнармия!"

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова запустит проект "Письмо солдату" на всероссийском молодежном форуме "Я-Юнармия!" 23 февраля, сообщили в пресс-службе омбудсмена.
Суть проекта заключается в том, что дети напишут письма защитникам России разных времен. По данным пресс-службы, после запуска проекта в 12.00 Кузнецова возложит цветы к Могиле неизвестного солдата.
Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение "Юнармия" создано по инициативе министерства обороны РФ в 2016 году. Членами движения являются более 190 тысяч россиян в возрасте от 8 до 18 лет. Штабы организации работают во всех 85 регионах страны.