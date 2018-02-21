МЧС предупредило жителей столичного региона о грядущих морозах

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Аномально холодная погода с ночными морозами до минус 28 градусов ожидается до конца февраля на территории Московской области, сообщил РИА Новости в среду представитель регионального главка МЧС РФ.

"С 23 по 28 февраля в Подмосковье ожидается понижение температуры до минус 28 градусов", — сказал собеседник агентства, добавив, что в сильные морозы надо стараться по возможности не выходить из дома.

МЧС рекомендует жителям Подмосковья одеваться тепло, а лицо и руки смазывать защитным жирным кремом, увлажняющим кремом пользоваться не стоит, так как он содержит много воды. Одежда должна быть легкой и плотной, из натуральной ткани и шерсти. Лучше всего приобрести термоодежду. Обувь всегда должна быть сухой и свободной, чтобы не нарушалось кровообращение ступней ног. Желательно надевать шерстяные носки.

В МЧС также напоминают, что, оказавшись на морозе, нужно постоянно двигаться и дышать носом, а не ртом.