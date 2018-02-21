НОВОСИБИРСК, 21 фев – РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты РФ изучит инициативу депутатов Госдумы о предоставлении права детским педагогам-психологам на досрочную пенсию, сообщил журналистам в среду глава министерства Максим Топилин.

Член комитета Госдумы по образованию и науке Алена Аршинова (ЕР) во вторник сообщила, что направила запросы вице-премьеру Ольге Голодец, министру труда и социального развития Максиму Топилину и министру образования и науки Ольге Васильевой с предложением включить всех детских педагогов-психологов в перечень лиц, которые имеют право на досрочную пенсию.

"Надо посмотреть, что за инициатива. Мне кажется, что у нас сейчас действует исчерпывающий перечень всех работников, в том числе и педагогических, которые имеют право на досрочную пенсию. Если речь идет о расширении, потому что дело в нюансах, когда нужно отработать определенное время на определенной должности, надо посмотреть, как это сформулировано, и как-то к этому отнесемся. Но мы исходим все-таки из того, что у нас все категории педагогов, которые работают в учреждениях образования, по которым у нас всегда были эти основания, они все охвачены программой досрочных пенсий", — сказал он.