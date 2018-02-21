Волгоградский омбудсмен изучит историю ребенка, которого считали умершим

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 фев — РИА Новости, Иван Капустин. Уполномоченный по правам ребенка в Волгоградской области Нина Болдырева поручила разобраться в истории с мальчиком, которого родители считали умершим при рождении.

Сегодня стало известно, что семейная пара из Волгограда обнаружила, что их сын, которого они считали умершим, на самом деле жив. Ребенок родился в 2011 году, и врачи сразу сказали матери, что он проживет не больше недели. Сначала родители написали отказ от малыша, но через несколько дней вернулись за ним. Однако в больнице им сообщили, что младенец умер. Только шесть лет спустя, когда судебным приставам прислали исполнительный лист по алиментам на содержание несовершеннолетнего, выяснилось, что мальчик находится в доме-интернате.

"Мы сейчас выясняем обстоятельства этой истории, потому что, честно говоря, она никаким образом не проходила через меня. Я поручила связаться с судебными приставами, выяснить, что произошло", — рассказала Болдырева РИА Новости.

По ее словам, обстоятельства этой истории вызывают у нее сомнения.

"Когда родители пишут согласие на усыновление ребенка со сложным состоянием здоровья, конечно, никогда медики не утверждают и не убеждают, что их ребенок умрет. Они говорят о состоянии здоровья, могут сделать какой-то прогноз относительно выживаемости, но не более. Не было и нет таких историй", — рассказала Болдырева.

Она добавила, что речь, скорее всего, действительно идет о серьезных проблемах со здоровьем ребенка, так как с 2011 года его так и не устроили в семью.