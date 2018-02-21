Петербург надеется, что получит право принять чемпионат EuroSkills-2022

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 фев — РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга надеются, что город получит право на проведение чемпионата Европы по профессиональному мастерству EuroSkills в 2022 году, сообщил губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко на совещании с членами совета директоров WorldSkills Europe.
"Мы очень надеемся, что нам удастся пригласить и провести европейский чемпионат EuroSkills в нашем городе. Мы уверены, что это, во-первых, привлечет внимание к рабочим профессиям, во-вторых, нам интересно посмотреть на других, и поделиться опытом. Что касается возможностей Санкт-Петербурга в проведении подобного мероприятия, с полной уверенностью могу сказать, что у нас огромный опыт проведения различных масштабных международных мероприятий… У нас есть развитая конгрессно-выставочная инфраструктура, гостиничная инфраструктура", — сказал Полтавченко.
"Мы очень надеемся, что сумеем убедить комиссию в том, что Санкт-Петербург готов и достоин к проведению европейского чемпионата EuroSkills", — добавил губернатор.
В свою очередь президент WorldSkills Europe Дита Траидас отметила, что "Санкт-Петербург имеет значительный капитал в качестве кандидата на проведение чемпионата". "У Санкт-Петербурга есть целый ряд аспектов, которые делают нашу работу по выбору достаточно простой… Я надеюсь, что Санкт-Петербург сможет доказать необходимый уровень компетенции и показать тот дух, который есть только у русских", — сказала она.
EuroSkills — это масштабные европейские соревнования по профессиональному мастерству для молодых людей до 25 лет, которые проводятся раз в два года в одной из 28 стран-участниц WorldSkills Europe. Движению WorldSkills в мире уже более 70 лет, но устраивать чемпионаты среди европейских команд стали только с 2008 года. Столицей предыдущего EuroSkills в 2016 году стал шведский Гетеборг. Национальная сборная России заняла почетное 1-е место в общекомандном зачете, завоевав пять медалей и 11 медальонов за профессионализм.