Петербург надеется, что получит право принять чемпионат EuroSkills-2022

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 фев — РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга надеются, что город получит право на проведение чемпионата Европы по профессиональному мастерству EuroSkills в 2022 году, сообщил губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко на совещании с членами совета директоров WorldSkills Europe.

Ранее сообщалось, что кандидатом на проведение мирового первенства город стал полгода назад. Получит ли он статус столицы EuroSkills-2022, станет известно 7 марта после финального голосования всех стран-участниц WorldSkills Europe на генеральной ассамблее в Будапеште. Столица Венгрии примет EuroSkills в сентябре 2018 года. В случае победы Россия станет хозяйкой уже второго международного чемпионата по стандартам WorldSkills, до этого в 2015 году Казань выиграла заявку на проведение чемпионата мира WorldSkills Competition в 2019 году. Комиссия WorldSkills Europe в настоящее время проверяет готовность Санкт-Петербурга к проведению чемпионата EuroSkills в 2022 году. Инспекция проходит с 20 по 23 февраля.

"Мы очень надеемся, что нам удастся пригласить и провести европейский чемпионат EuroSkills в нашем городе. Мы уверены, что это, во-первых, привлечет внимание к рабочим профессиям, во-вторых, нам интересно посмотреть на других, и поделиться опытом. Что касается возможностей Санкт-Петербурга в проведении подобного мероприятия, с полной уверенностью могу сказать, что у нас огромный опыт проведения различных масштабных международных мероприятий… У нас есть развитая конгрессно-выставочная инфраструктура, гостиничная инфраструктура", — сказал Полтавченко.

"Мы очень надеемся, что сумеем убедить комиссию в том, что Санкт-Петербург готов и достоин к проведению европейского чемпионата EuroSkills", — добавил губернатор.

В свою очередь президент WorldSkills Europe Дита Траидас отметила, что "Санкт-Петербург имеет значительный капитал в качестве кандидата на проведение чемпионата". "У Санкт-Петербурга есть целый ряд аспектов, которые делают нашу работу по выбору достаточно простой… Я надеюсь, что Санкт-Петербург сможет доказать необходимый уровень компетенции и показать тот дух, который есть только у русских", — сказала она.

Заместитель министра образования и науки РФ Ирина Потехина также надеется, что решение будет принято в пользу Петербурга. "Со своей стороны правительство Российской Федерации обеспечит все необходимое для проведения чемпионата, обеспечит гарантии… Правительство берет на себя, во-первых, обеспечение безопасности всех участников и делегаций, гостей, во-вторых, организует безвизовый режим, в первую очередь для участников. Со стороны федерального правительства все необходимые шаги были сделаны", — сказала она.

EuroSkills — это масштабные европейские соревнования по профессиональному мастерству для молодых людей до 25 лет, которые проводятся раз в два года в одной из 28 стран-участниц WorldSkills Europe. Движению WorldSkills в мире уже более 70 лет, но устраивать чемпионаты среди европейских команд стали только с 2008 года. Столицей предыдущего EuroSkills в 2016 году стал шведский Гетеборг. Национальная сборная России заняла почетное 1-е место в общекомандном зачете, завоевав пять медалей и 11 медальонов за профессионализм.