Кузнецовой представили проект детского хосписа в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 21 фев – РИА Новости. Общественники в Новосибирске представили уполномоченному по правам ребенка при президенте РФ Анне Кузнецовой проект строительства в городе детского хосписа, который поддержали и власти.
В свою очередь врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что это предложение озвучивалось еще несколько лет назад и для хосписа даже был зарезервирован участок, но дальше дело не пошло.
"Мы готовы этот проект в кратчайшие сроки реанимировать и реализовать при участии общественной организации, властей региона и властей муниципалитета", — сказал Травников.