Кузнецовой представили проект детского хосписа в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 21 фев – РИА Новости. Общественники в Новосибирске представили уполномоченному по правам ребенка при президенте РФ Анне Кузнецовой проект строительства в городе детского хосписа, который поддержали и власти.

"У нас была встреча с общественными организациями, которые оказывают паллиативную помощь. Удовлетворение запроса на паллиативную помощь в регионе сегодня не соответствует, при первом приближении составляет чуть более 10%. Сегодня мы обсудили возможность выделения земли для хосписа общественной организации, которая на данный момент говорит, что она готова построить детский хоспис", — рассказала Кузнецова журналистам.

В свою очередь врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что это предложение озвучивалось еще несколько лет назад и для хосписа даже был зарезервирован участок, но дальше дело не пошло.

"Мы готовы этот проект в кратчайшие сроки реанимировать и реализовать при участии общественной организации, властей региона и властей муниципалитета", — сказал Травников.