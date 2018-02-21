Для укрепления берега Куршской косы построят авандюну

МОСКВА, 21 фев — РИА Недвижимость. Авандюну построят для укрепления берега Куршской косы в Калининградской области, говорится в сообщении Главгосэкспертизы России.

© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Дмитрий Вышемирский Национальный парк "Куршская коса"

"Проектной документацией предусмотрено строительство на Куршской косе со стороны Балтийского моря новой авандюны протяженностью 2 километра. Для этого будет использовано 17,3 тысячи кубометров песка. Морской склон авандюны закрепят пескозадерживающими конструкциями, в которых высадят укрепляющее озеленение — песколюбивые травы. Также в местах примыкания к авандюне лесных дорог предусмотрено обустройство деревянных тротуаров общей площадью 150 квадратных метров", — отмечается в пресс-релизе.

Куршская коса, включенная в 2000 году в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, — это узкая песчаная полоса, отделяющая Куршский залив от Балтийского моря и простирающаяся на 98 километров от города Зеленоградск Калининградской области до литовской Клайпеды. Более тридцати лет назад участку косы от Зеленоградска до границы с Литвой – а это 6621 гектар – был присвоен статус Национального парка.

Мощность песков на береговой линии косы невелика. Для укрепления берега еще в XIX веке параллельно пляжу был насыпан искусственный песчаный вал – авандюна, однако море, ветер и другие факторы привели к значительному ее разрушению. От авандюны осталась лишь тыльная часть, и во время штормов высокие волны смывают с нее песок и растительность.

Во время строительства, которое будет осуществляться за счет средств федерального бюджета и, как планируется, продлится три месяца, будут сохранены все растения и существующие берегозащитные сооружения Куршской косы, добавляется в материалах.