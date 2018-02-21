МОЭК направила бригаду для контроля теплоснабжения на юго-востоке Москвы

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. МОЭК направила бригаду специалистов для контроля за восстановлением теплоснабжения в жилых домах по улице Михайлова на юго-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в теплоснабжающей компании.

Вечером 20 февраля жители домов на улице Михайлова были обеспокоены многочасовым отсутствием отопления в домах. В диспетчерской службе ГБУ "Жилищник", обслуживающей дома, наличие холодных батарей объяснили плановыми работами на узле учёта теплоэнергии.

В МОЭК подтвердили, что плановые работы по обслуживанию оборудования на центральном тепловом пункте (ЦТП) на улице Михайлова в период с 14:30 до 18:00 мск 20 февраля действительно проводились, но были завершены вовремя.

"В 18:00 20 февраля работы были завершены, о чем также была уведомлена управляющая компания, которая обеспечивает функционирование внутридомовых систем теплоснабжения. Для контроля ситуации по адресу направлена бригада МОЭК", — сообщили в пресс-службе компании.

МОЭК (входит в "Газпром энергохолдинг") — единая теплоснабжающая организация Москвы, обеспечивающая централизованное отопление и горячее водоснабжение столицы.