МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова намерена выяснить у федеральных ведомств причины отзыва материнского капитала у женщин, переехавших в Россию по программе переселения соотечественников, сообщается на сайте омбудсмена.

В сообщении говорится, что в Новосибирске к Кузнецовой обратилась группа женщин, переехавших в РФ из Казахстана по программе переселения соотечественников. Женщины, которые имеют двух и более детей с российским гражданством, по предварительной информации, получили иски от прокуратуры о необходимости возврата материнского капитала, так как на момент рождения их дети не были гражданами России.

"Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка намерена уточнить позиции всех федеральных ведомств, так или иначе участвующих в данной ситуации: Пенсионного фонда России, прокуратуры Российской Федерации и Верховного суда. По возвращении в Москву Кузнецова инициирует ряд встреч с руководством этих ведомств", — говорится на сайте в материале, опубликованном по итогам рабочей поездки Кузнецовой в Новосибирск.

По данным региональных уполномоченных, подобные ситуации в других субъектах РФ являются единичными случаями.

"Получается парадоксальная ситуация: кто не успел – тот опоздал, ведь свои иски прокуратура предъявляет только тем, кто еще не успел воспользоваться средствами. Причем происходит это на уровне одного района города, в соседних таких случаев не зафиксировано", — цитирует сайт слова Кузнецовой.

В материале также сказано, что омбудсмен проведет мониторинг выдачи маткапитала в других регионах и изучит все нюансы. "Вопросов с использованием материнского капитала накопилось достаточно много. Необходимо все проблемные точки собрать и уточнить позицию по выплате материнского капитала и его расходованию", — отметила она.