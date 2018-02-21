Кузнецова ждет ответа о похищении трехлетней россиянки от полиции Австрии

НОВОСИБИРСК, 21 фев – РИА Новости. Аппарат уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Анны Кузнецовой направил запрос в правоохранительные органы Австрии в связи с похищением 3-летней гражданки России, ответ ожидается в ближайшее время.

"Что касается Австрии, то запрос направлен о действиях, которые предприняты австрийской полицией. В ближайшее время ожидается ответ. Думаю, что до конца месяца следующего он будет точно", — сказала Кузнецова журналистам в Новосибирске.

Ранее источник в российских правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что 3-летнюю девочку из России похитили в Вене. По данным источника, похищение произошло 28 декабря прошлого года в отеле "Бьянка", расположенном в Вене, девочку мог увезти отец-иностранец. Как сообщили РИА Новости в отеле "Бьянка", к похищению может быть причастна няня девочки.

Представитель управления земельной полиции Вены Ирина Штайрер сообщала РИА Новости, что полиция Вены не занимается делом о похищении 3-летней россиянке, постольку "речь идёт о гражданско-правовом деле".

СК РФ возбудил уголовное дело о похищении.