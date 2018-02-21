ЕГЭ будет переходить на электронный формат

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Единый государственный экзамен в дальнейшем будет переходить на электронный формат: будут использоваться облачные технологии и блокчейн, благодаря чему меры контроля в пунктах проведения ЕГЭ можно будет ослабить, заявил замминистра образования и науки – глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.

"Информационные технологии, которые сейчас стремительно меняют мировую экономику, промышленность и финансы, придут и в образование. Я уверен, что в организации ЕГЭ найдут широкое применение облачные технологии. Кстати, мы сегодня их уже активно используем при обработке результатов после сканирования работ", — сказал Кравцов на международной конференции "Образ будущего и компетенции 2030".

При этом технология блокчейн, по его мнению, даст возможность безопасно сохранять любые данные, в том числе информацию об индивидуальных достижениях каждого обучающегося, обеспечивая сохранность этих данных.

"Развитие технологий проведения ЕГЭ позволит ослабить те меры контроля, которые есть сейчас на экзамене, сделает их ненужными, так как полностью исключит возможность вмешательства человеческого фактора, каких-либо утечек, сделает бессмысленными различного рода шпаргалки", — добавил Кравцов.

По его словам, в дальнейшем в ЕГЭ появятся задания, для выполнения которых потребуется использовать ресурсы интернета и электронного контента. Так, например, в экзамен войдет проведение виртуального эксперимента или моделирование определенной ситуации. Сама оценка знаний, по мнению замминистра, также будет проводиться с использованием компьютерных технологий. "Также мы надеемся, что для оценки творческой части заданий будут применяться компьютерные интеллектуальные системы проверки. И также мы в этом направлении работаем", — сказал он.

Кроме того, Рособрнадзор продолжит развивать технологии доставки экзаменационных материалов в пункты проведения экзаменов, и возможно, в будущем варианты КИМ для участников ЕГЭ будут формироваться сразу в аудитории, заявил Кравцов.